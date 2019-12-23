【專家點評】古勝：炒股忌盲從　頭腦要清醒

本周二(24日)僅半日市，周三、四為香港聖誕假期，料唔少人已提早放假，呢一個半交易日大市又會靜番啲。恒指方面，短線28,000點仍係心理關口位，27,500點為短線支持位。藍籌股中，連大弱勢的中資電訊股近期走勢都好轉，弱勢股都起步，證明有新錢流入，故短炒可減一減頻率，但中線要揸啲貨，免得元旦過後市況再起動被「飛甩雞毛」！

時代變遷，互聯網興起，通訊電子化。老古專欄未必一定見報，但喺《東網Money18》（money18.on.cc）的投資評論可睇到，望捧場客多支持。講到互聯網，近年社交平台的炒股資訊爆發式增長，不少新進KOL冒起。百花齊放本不是壞事。問題是，讀者自己要做好把關工作，因門檻低了，意味質素參差，要謹慎閱讀，衡量風險。

近月有隻名不見經傳的個股突急跌九成。公司指不知悉股價波動原因。股價短時間內急挫，不可能毫無原因！呢隻股上市幾年大部分時間交投淡靜，股價短時間內挾高後又轉橫行，一浪比一浪貨乾，今年中開始挾升，股價翻幾番，但未見公司基本因素有大變化，股價打回原形理論上只係時間問題，但係甚麼原因引發斬倉式下滑？

個別升不停 小心中伏

睇番花紙，有兩家本身都揸咗呢隻股幾球貨，如今持倉都大減，其中一間更沒有再顯示持倉，顯見有人劈落去致股價急跌，但係被動斬倉抑或係其他原因要割禾青，就不得而知。聽聞有社交平台之前推介此股，但股價急挫後，推介人就唔見咗影。老古聽股友講原來坊間有啲社交平台炒股群組，要先科「入群費」才可入去睇料，真係無奇不有。

點解呢個年代，市場資訊具高透明度，仲會有投資者因誤信呢類炒股「毒藥」而招致損失？要避免中伏，就要戒掉靠聽「肥田料」炒股做法。投資股票，參考其他意見沒問題，但最重要係自己要計吓數，上網查倉紙等。呢個世界冇免費午餐，一家業務平庸兼流通量稀疏的個股，短時間內急漲完再急漲，估值嚴重脫離基本因素，十居其九都係純玩股票供求的「局」，避之則吉！咁所謂「妖股」就自然無法再靠愚人搵食！

東方產經專欄作者 古勝

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