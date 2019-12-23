【午市重點睇】港匯向好 金價升破1480美元
2019年12月23日 12:05
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●美匯指數跌至97.63，離岸人民幣(CNH)低見7.0086，港匯升上7.7932，美元兌日圓報109.4，歐元升至1.1082，英鎊高企1.3012。金價升穿1,480美元關。布油見65.98美元，紐油跌至60.28美元。道指期貨上升。
●恒指半日升17點或0.06%，報27,889點；阿里巴巴創新高，半日報208.8元，升0.87%。 https://bit.ly/2EO4K6w
-3股被要求停牌及退市，明華科技曾瀉近5成！ https://bit.ly/2Sfnfcd
-控股權或變，松齡護老曾挫22%。
-擬分拆金山雲赴美上市，金山軟件曾漲3%。
-騰訊擬2020年歐洲投資逾百億美元。
●【專家點評】
-舒暢：中美貿協助提振中國經濟。 https://bit.ly/2Qb14kJ
-陳政深：半新股吼康寧傑瑞。 https://bit.ly/2PRkJaF
-鄭勤龍：中國鐵塔最新策略係… https://bit.ly/2ZeVGBc
-周樂樂：押注龍頭券商股… https://bit.ly/35OSBdF
●【即市分析】
-裕元集團業績回穩可博反彈。 https://bit.ly/2ZlTzLZ
-中海物業整固近尾聲可翻兜。 https://bit.ly/35OGQ79
●【名家貼士】陳健豪：歐元下跌空間有限，宜吼位入。https://bit.ly/371O5Zk
●港股格局：李偉傑料下個阻力位約28,400點。 https://bit.ly/2tJoZjK
●【股民熱話】2019年：香港樓價不死之謎… https://bit.ly/34TblHP
●亞洲股市：日股向好，韓澳股偏軟。
●南韓12月首20日出口降幅放緩，對華晶片出口增5.3%。
●卡蘭尼克續減持Uber，股份解禁以來套現逾195億元。
●A股快報：滬綜指半日跌14點或0.47%，報2,990點。 https://bit.ly/2tJdA3r
●中國明年起調整逾850項商品進口關稅。 https://bit.ly/3979nXi
●人行副行長警告：低利率恐誘資產泡沫風險。
●人民幣兌每美元中間價為7.0117，較上日下調97點子。
-人行逆回購500億元人民幣，當日實現淨投放500億元。
-招行料人民幣明年次季轉弱，年底再升上6.9。
-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至1.57厘。
●港元拆息︰1個月降至2.67厘，呈兩連跌。
●康城12期截收意向書：暫收13份意向書。
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