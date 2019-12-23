【高盛推介】小米回吐 可吼購證牛證
2019年12月23日 12:53
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團日前雖受主要股東減持股份的消息影響表現，但自本月13日起，股價維持在10港元水平之上。周一(23日)早段則高開約0.2%後倒跌。
小米表示明年將在內地推出10部以上的5G智能手機。有券商看好其後市表現，給予「買入」投資評級，目標價13元。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，上周三至上周五(18至20日)共錄得約1,620萬元資金流入。而同期牛證亦共錄得約1,060萬元資金流入。進而港股通資金流向，可見上周北水繼續持續吸納小米，5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約9.35億元。
觀察市場上的認購證，可見近日市場留意行使價在11元附近、明年3月到期的產品。投資者如計劃部署認購證，可留意當中的新上市的小米購證(15943)，行使價11.02元，2020年3月26日到期，實際槓桿8.1倍。
以及可留意同是新上市，較價外的小米購證(16413)，行使價12元，2020年9月30日到期，實際槓桿4.3倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意周一新上市的小米牛證(66923)，收回價9.88元，行使價9.48元，換股比率10，槓桿比率13.3倍，新上市，市場首三高槓桿之一牛證。
另一方面，現時市場上屬合理條款的認沽證為行使價在9.2元附近。投資者如計劃部署認沽證，可留意當中槓桿最突出的小米沽證(15066)，行使價9.17元，2020年8月14日到期，實際槓桿5.0倍，貼價條款產品中，槓桿最高。
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