【大行報告】滙豐研究降新世界發展目標價

該行相信，新世界會成功將業務轉為綜合性企業，尤其是公司今年完成Victoria Dockside的重建項目，預期未來數年會加快收購步伐。

不過，該行稱，為反映其租金收入減少及財務成本上升之預期，下調其2020及2021財年盈利預測19%及13%；目標價由14元降至12.7元，評級維持「買入」。

新世界最新跌1%，報10.38元。

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