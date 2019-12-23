【大行報告】滙豐研究降新世界發展目標價
2019年12月23日 13:45
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新世界發展旗下尖沙咀K11 MUSEA。
滙豐研究報告指出，新世界發展(00017)於未來一年內，將推售大圍鐵路項目(約提供3,090伙)，參考荃灣柏傲灣及北角柏蔚山銷績，料新項目會帶來驚喜，相信其合約銷售會由2019財年的105億港元，增至2020年6月底財年的141億元，2021年更進一步增至173億元。
該行相信，新世界會成功將業務轉為綜合性企業，尤其是公司今年完成Victoria Dockside的重建項目，預期未來數年會加快收購步伐。
不過，該行稱，為反映其租金收入減少及財務成本上升之預期，下調其2020及2021財年盈利預測19%及13%；目標價由14元降至12.7元，評級維持「買入」。
新世界最新跌1%，報10.38元。
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