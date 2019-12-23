【大行報告】大和籲買南航及東航

該行表示，東航管理層預期明年內地乘客收益率可達到單位數增長的目標，公司可於浦東機場增加航班，而大興機場的轉移亦較預期慢，加上集團未來有國企改革的利好因素，調升東航2020至2021年每股盈利預測21%至25%，目標價由4.4元調升至4.9元，評級由「跑贏大市」升至「買入」。

南航最新升1%至5.34元，東航則跌0.7%至4.14元。

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