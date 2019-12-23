【大行報告】大和籲買南航及東航
2019年12月23日 14:17
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大和報告指出，在中美首階段貿易協議商討完成後，重新對航空業進行重估，在宏觀經濟不太悲觀及人民幣匯率改善下，預期明年客運需求量會回升，上調南方航空(01055)及東方航空(00670)兩航空公司的評級。
該行稱，南航(01055)擁有最多的737MAX機隊，其付運雖可能有延期，但相信它最有能力提升運載率，故最受惠客運需求增長。同行中，其與匯率波動的敏感度最高，認為人民幣貶值帶來的風險減弱，加上隨着車隊更好的應付能力和靈活的車隊容量安排，相信2020年南航收益率將停止跌勢。該行調升其2020至2021年每股盈利預期13%至14%，目標價由5.2港元上調至6.2元，評級由「持有」調升至「買入」。
該行表示，東航管理層預期明年內地乘客收益率可達到單位數增長的目標，公司可於浦東機場增加航班，而大興機場的轉移亦較預期慢，加上集團未來有國企改革的利好因素，調升東航2020至2021年每股盈利預測21%至25%，目標價由4.4元調升至4.9元，評級由「跑贏大市」升至「買入」。
南航最新升1%至5.34元，東航則跌0.7%至4.14元。
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