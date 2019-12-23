樓價UPDATES：荃灣富麗花園劈價約14%沽出

二手業主睇淡後市，荃灣富麗花園兩房戶，放盤約一個月，即劈價約14%沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座高層F室，實用面積506方呎，兩房戶連儲物房間隔，望山景及市景，獲買家以888萬元買入，實用呎價約17,549元，原業主於2011年7月以493萬購入，持貨8年帳面升值80.1%，獲利約395萬元。

●鰂魚涌太古城12月錄得約30餘宗租賃成交，平均實用呎租約40.7元，臨近年底，業主需減價放租，包括寧安閣高層G室，實用面積530方呎，兩房間隔，望園景，12月初放租，叫租25,000元，最終減1,000元以24,000元租出，實用呎租45.3元，業主於2013年3月以728萬元買入，持貨6年，租金回報4厘。

●鰂魚涌康怡花園12月暫錄得10宗租賃成交，平均實用呎租39.1元，當中A座一個中層12室單位，實用面積710方呎，套三房間隔，望山景，以27,500萬元租出，實用呎租38.7元，業主於今年10月以1,260萬元買入，收樓後即將單位租出，租金回報2.6厘。

●港島南區貝沙灣2期3座中層A室，實用面積約1,366方呎，套三房連工人套間隔，望海景，終以3,800萬元沽出，實用呎價約27,818元，原業主於2003年9月以780萬元購入，持貨16年轉手帳面獲利約3,020萬元，物業升值約3.9倍。

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九龍區

●將軍澳怡心園本月暫錄約2宗買賣，包括4座低層E室，實用面積604方呎，套三房間隔，放盤逾1年，由於原業主睇淡後市，遂減價易手，吸引港島西區換樓客承接，成交價700萬元，實用呎價約11,589元，原業主於2005年4月斥資193萬元購得，是次轉手帳面獲利507萬元，帳面升值逾2.6倍。

●將軍澳都會駅2座連平台特色戶，實用面積597方呎，套三房間隔，附設平台，擁內園池景，最新以997萬元成交，實用呎價16,700元，原業主於2009年7月以475萬元，持貨逾10年轉手帳面獲利522萬元離場，單位升值近1.1倍。

●將軍澳天晉IIIA第2B座中低層B室，望海景，四房連多用途房間隔，實用面積約963方呎，以1,900萬元放盤數月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約100萬元，以約1,800萬元成交，實用呎價約18,692元，新買家為家庭客，睇樓數次決定入市，原業主於2014年9月以約1,314.3萬元購入上述單位，轉售帳面賺約485.7萬元，物業升值約37%。

●新蒲崗譽．港灣6座中層F室，實用面積約545方呎，兩房間隔，放盤約一個月，原先開價1,050萬元，經議價後減價70萬元或約6.7%，終以980萬元連租約沽出，實用呎價約17,982元，原業主於2016年8月以約746萬元購入，持貨3年帳面獲利約234萬元，物業升值約31%。

●九龍灣德福花園A座低層16室，實用面積556方呎，兩房間隔，上月初放盤，原叫價800萬元，大幅減價近8%，成交價738萬元，實用呎價約13,273元，原業主於2000年10月斥資190萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約548萬元，升值逾2.8倍。

●西南九龍瓏璽12月至今暫錄7宗租務成交，平均實用呎租約46元，剛錄6B座中層A室，實用面積1,091方呎，套四房間隔，另設工人套房，以每月48,000元租出，實用呎租44元，業主於2011年8月以1940萬元購入單位，現租出單位可享3厘租金回報。

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新界區

●荃灣富麗花園昌富閣中層F室，實用面積約313方呎，兩房間隔，望市景，放盤約一個月，原先開價550萬元，經議價後減價78萬元或約14.2%，終以472萬元沽出，實用呎價約15,080元，原業主於2002年6月以約78萬元購入，持貨17年，現轉手帳面獲利約394萬元，物業升值約5.1倍。

●房協青衣綠悠雅苑1座低層A室，實用面積約550方呎，兩房兩廳間隔，未補價第二市場以608萬元易主，實用呎價約11,055元，原業主於2013年4月以322.5萬元購入，持貨6年轉手帳面獲利約285.5萬元，物業升值約89%。

●屯門卓爾居5座高層G室，實用面積524方呎，兩房間隔，叫價750萬元，近日以688.2萬元成交，實用呎價13,134元，新買家為同區用家，睇樓多時，視察單位兩次即承接，原業主於2015年10月以485萬元買入，持貨約4年，大減61.8萬元沽出，帳面仍獲利203.2萬元或42%。

●屯門䨇寓中層南翼E室，實用面積301方呎，開放式間隔，開價460萬元，上車客日前參觀上址一睇即中，立即洽購，成功以457萬元購入，實用呎價15,183元，原業主於2016年11月以352萬元一手買入單位，持貨3年SSD鬆綁隨即沽出單位，帳面獲利105萬元，期內升值30%。

●粉嶺牽晴間12月暫錄約5宗成交，其中7座高層A室，實用面積907方呎，套三房間隔，以1,030萬元獲承接，實用呎價11,356元，原業主則於2012年以630萬元購入上址，持貨7年沽出帳面獲利400萬元離場，單位升值約63.5%。

●馬鞍山海典居8座低層D室，套三房套間隔，實用面積約727方呎，原業主年初重新豪裝上址，其後決定回流海外，數月前叫價約1,400萬元連車位放售上址，吸引區內租客睇樓，有見單位附全新裝修，雙方議價後終以1,150萬元成交，實用呎價約15,818元，原業主於2000年10月以約342萬元購入，現沽出帳面獲利約808萬元，期間物業升值逾2.36倍。

●馬鞍山薈朗2座中層B05室，實用面積223方呎，開放式間隔，開價約425萬元，最終以408萬元易手，實用呎價18,296元，原業主於2016年以335萬元購入，持貨3年沽出帳面獲利約73萬元離場，單位升值約21.8%。

●西沙帝琴灣凱弦居1座中層G室，實用面積約1,031方呎，套三房連工人套間隔，連車位，望園景，今年6月尾放售，業主原開價1,400萬，經議價後減價192萬或約14%，最後以1,208萬元以連租約形式獲買家承接，實用呎價約11,717元，原業主於在2016年10月以約890萬元買入單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約318萬元，賺價約36%。

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