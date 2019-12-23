著名經濟學家席勒：股市升浪料持續數月　全因特朗普

外國傳媒報道，2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)估計，今次美股屢創新高的升浪或會持續數月，主因是目前市場情緒高漲，沒有甚麼迹象預示會快速消退。

他說：「我認為(美國總統)特朗普是令到今次股市勁升的最基本原因，他是一位懂得觸動人心的演講者，我們從未試過有這樣的總統，懂得怎樣刺激動物本能。」

所謂「動物本能」，是經濟學大師凱恩斯(1883年6月5日至1946年4月21日)的理論，就是令人民對創造財富有憧憬，然後就肯消費，繼而再擴大投資風險資產。簡單說，政府的行為刺激到民眾的消費信心。

至於股市，他認為，以他自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標來看，目前美股市盈率高達30倍左右，是史上頗高的水平。不過，若回看歷史最高位，是1999至2000年創下的44倍。換言之，如果目前股市要再癲，上升空間是可以高達50%，之後才有機會爆煲。

因此，他對2020年股市感到樂觀，認為特朗普很大機會連任，距離衰退仍有數年時間。

－－－－－－