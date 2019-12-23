屋宇署：10月批出17份建築圖則　19份入伙紙

屋宇署公布，10月共批出17份建築圖則，其中港島6份、九龍4份及新界7份。當中包括8項住宅及商住發展、4項商業發展、兩項工廠及工業發展，以及3項社區服務發展。

獲准動工的建築工程項目則有9個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共56,652平方米，涉及單位1,749個，非住宅用途的建築樓面面積達10,848平方米。另外，該署亦接獲4個建築項目的上蓋工程動工通知。

該署同時發出19份入伙紙，包括港島6份、九龍3份及新界10份。其中住宅用途的建築樓面面積有120,440平方米，共2,074個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為56,318平方米。

10月份新落成樓宇的報價總值約為77億元。

此外，該署批准8項拆卸樓宇工程，涉及8幢樓宇或其他建築物。另接獲3,083宗有關僭建物的舉報，並發出807張僭建物的清拆令。

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