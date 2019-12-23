仲量聯行：中環商廈空置率3.5%　創四年高位

仲量聯行公布的《香港地產市場觀察》，該行指出，本地社會和經濟不明朗因素持續影響香港各個寫字樓市場，導致各區租賃活動疲弱，中環、灣仔/銅鑼灣及尖沙咀等核心寫字樓市場空置率均持續上升。

整體寫字樓租賃市場錄得91,900方呎的負吸納量，導致整體空置率升至5.9%。11月寫字樓租金跌勢持續，每月平均租金按月下跌0.6%，至每方呎73.9港元。中環市場自2018年10月以來每月均錄得負吸納量，11月空置率更升至逾四年高位，達到3.5%。不過，仲量聯行預計，儘管需求有所下降，本港寫字樓租賃市場仍可於今年錄得逾100萬方呎的淨吸納量。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷指出，現時租戶紛紛於區內尋求更具成本效益的辦公地點，而租賃活動亦主要受這個趨勢所主導。除了租戶繼續傾向在中環區內物色更物有所值的辦公地點外，港島東和九龍東等非核心區市場空置率亦見下跌。

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