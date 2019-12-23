【市後重點睇】金價高見1485美元 道期牛皮
2019年12月23日 16:15
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
●美匯指數處97.65，離岸人民幣(CNH)守7.0水平，港匯升見7.7871，美元兌日圓報109.36，歐元報1.1085，英鎊處1.3023。金價升見1,485美元。布油報65.94美元，紐油報60.18美元。道指期貨牛皮，暫升2點。
●市後關注點
-21:30 美國11月耐用品訂單、美國11月新屋銷售
●恒指全日升35點或0.13%，報27,906點，成交655億元。https://bit.ly/2EO4K6w
-●3公司被要求停牌及退市，藺常念籲避開Chok股。
●A股快報：滬綜指跌1.4%，半導體概念呈弱。 https://bit.ly/2tJdA3r
●亞洲股市：日股升4點，韓澳股受壓。
●【大師睇市】繼續炒股唔炒市策略。https://bit.ly/2Sj9Akv
●【股匯攻略】黃金白銀短缐有支持。https://bit.ly/36YEz9s
●【專家點評】領展房產估值吸引可吼。https://bit.ly/398XPmK
●泰國11月出口按年大降逾7%。
●受惠中美傾掂數！大摩睇好29隻股份，聯想瑞聲上榜。
●著名經濟學家席勒：股市升浪料持續數月，全因特朗普。
●港鐵日出康城12期共收到33份意向書，是日出康城項目紀錄最多。
●屋宇署：10月批出17份建築圖則，19份入伙紙。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。