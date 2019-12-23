首10月零售基金總銷售額微跌1%　淨銷售額飆21倍

香港投資基金公會基金銷售報告顯示，今年首10個月，零售基金總銷售額為795億美元，按年微跌1%；淨銷售額則錄得154億美元，較去年同期上升21倍。

在全球經濟不穩下，股票基金在今年首10個月銷情疲弱，總銷售額較去年同期下跌52%至127億美元，並錄得44億美元淨流出，遠高於去年同期的19億美元流出額。

香港投資基金公會主席李錦榮表示，中美貿易戰和英國脫歐等不明朗因素令股票市場波幅大，零售投資揀選基金配置時轉趨審慎。加上全球央行持續減息，在低息環境下，投資者轉移追求收益高和穩定的基金。他們傾向將股票基金和平衡基金轉為債券基金，其中環球債券基金、歐洲債券基金的總銷售額分別為284.7億美元和34.2億美元，按年大升2.45倍及1.72倍。

李錦榮指，債券基金於明年能否保持強勁視乎環球經濟走勢。近期中美達成首階段貿易協議及英國通過脫歐議案，讓部分投資者對股票市場恢復信心。加上在低息環境下，債券基金的吸引力比股票基金遜色。惟市場波動和不明朗因素持續，他建議投資者需留意市況，適時根據投資市場區域和產品類別改變基金組合，作分散投資和風險管理。

近月本港社會動盪帶來走資憂慮，李錦榮表示，基金產品具靈活性和選擇多元，投資者可選擇本港以外的離岸基金進行投資，近月基金銷售數據亦無錄得明顯資金贖回。行政總裁黃王慈明則表示，不少海外市場今年首三季均錄得淨贖回，顯示資金撤出基金市場是全球整體情況。

展望明年，投資基金公會將與證監會、中證監等監管機構商討，將香港認可基金納入「財富通」。李錦榮認為，現時內地基金服務主要由銀行作主導，基金產品選擇少。中港基金互認有助為本港基金從業員提供更多就業機會，同時為大灣區投資者提供更多途徑投資海外市場。

－－－－－－