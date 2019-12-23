惠譽降利福國際評級展望至「負面」

惠譽將利福國際的展望降級為「負面」，主要是反映該公司現金流產生能力的不確定性上升。

該機構指，自6月起的香港社會動盪，對零售業打擊尤甚，預計會令利福國際2019年下半年的收入下降。該公司的自由現金流(FCF)亦受到影響，而受影響程度需視乎公司的資本開支和派發股息這兩項支出的步伐。

此外，惠譽又提到，社會情況持續不穩，令香港的零售業營運環境甚具挑戰。該機構預期，作為香港零售商之一的利福國際，其2019年全年收入將減少13.9%。

事實上，香港整體零售銷售在今年8月按年下跌22.9%，10月更下跌24.3%。而對香港零售銷售有重要貢獻的訪港內地旅客，來港數目自7月起下跌，10月更大降46%，為2003年5月「沙士」以來最大跌幅。

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