全球最大基金公司：美股明年跌一成機會達50%

外國傳媒報道，全球最大的共同基金和第2大ETF提供商領航投資(Vanguard)投資策略主管Joseph Davis警告，2020年美股回調機會達50%。

他表示，明年美股面臨較往常更大的拋售風險，主因是投資者對經濟復甦過於自信，令2020年美股回調機會達50%，高於一般情況下約30%的機會。

所謂「回調」，通常被視為跌10%或以上，而又未到20%。回看標指自2018年12月以來從未出現過這種情況，當時由高位差一點就累跌20%，距離熊市定義僅一步之遙。

Davis指出，雖然今年投資者對經濟衰退的可能性過於悲觀，但明年對通脹低企又過於樂觀，認為美股波動性將從「不可持續的低水平」回升。

整體而言，大多數策略的預期回報，都可能低於過去3年回報水平，主因是目前風險資產定價，是打賭美國經濟增長接近3%，他認為這不太可能實現。再者，美股市盈率已偏高，呼籲投資者應暫時以觀望姿態進入2020年可能更好。

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