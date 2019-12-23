遠東宏信出售資產　共涉逾22億人幣

另一間接全資附屬公司遠東宏信天津亦與買方訂立協議，以代價2.34億元人民幣出售基礎資產。

遠東國際租賃主要提供以融資租賃為核心的綜合金融解決方案，兼營相關的商業保理業務。遠東宏信天津主要在中國東北、西北及華北地區提供以融資租賃為核心的綜合金融解決方案，兼營相關的商業保理業務。

售事項後，買方將隨之將基礎資產證券化，並在市場上為投資者推出ABS計劃。董事相信，於出售事項完成後透過ABS計劃將基礎資產證券化，將會加快公司資產的整體流轉量，並提升所帶來的整體收入。

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