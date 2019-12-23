歐央行的迷思！放水冇用　甚麼導致低通脹？

歐元區一直面對「雖然刺激加碼，但通脹仍低迷」的「日本式」困局，外國媒體報道，同時擔任荷蘭央行行長的歐洲央行管理委員會成員Klaas Knot表示，歐洲央行需要徹底調查，目前有哪些因素決定產出價格，而不是不斷加碼放水。

他指出，有關通脹的傳統觀念已過時了，目前的情況是薪金在上漲，但企業成本沒有轉化成更高的產出價格。

他表示，不能預知未來，但不能排除目前的低利率環境可能再持續5年，「這讓我感到擔憂，因暫時的低利率與持續的低利率截然不同」。目前的低利率導致投資者過度冒險，而年輕一代可能會被迫繼續增加儲蓄，從宏觀經濟角度來看是不可取的。

歐洲央行計劃在2020年1月進行2003年以來的首次戰略評估，將在2020年底前完成，據報，通脹目標是否需要調整，將是評估的關鍵部分。

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