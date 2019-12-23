【積金有喜】2019年人均賺3.7萬贏凸去年蝕幅　全靠...

2019年環球局勢變化多端，幸強積金總體表現尚算不俗，今年平均回報率11.66%，打工仔人均賺近3.7萬元，足以抵銷2018年8.01%跌幅。當中，美國股票基金表現標青，升勢由年頭帶到年尾，全年升26%。專家認為，美股明年繼續向上，港股則勿沾手。

【平均年賺11% 全靠股市】

晨星(亞洲)公布截至本月19日的強積金數據，今年總體平均升11.66%。若按截至9月底止強積金資產總值近9,049億元計算(未計入其後新供款)，首12個月平均每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面仍賺36,972元，單計12月則人均賺約6,056元。

總結今年強積金表現勝去年，全靠所有股票基金「由負轉正」。其中，美股基金反彈幅度最強，由2018年跌7.33%彈至2019年的升26.59%；升幅緊隨其後為歐洲股票基金的19.93%；環球股票基金亦升19.43%。至於中國及大中華股票基金，以及香港股票基金，今年分別升18.02%及11.79%。單計12月則以中國及大中華股票、港股、亞洲不包括日股表現最佳，分別升6.24%、5.46%及4.75%。

【2020年續看好美股】

展望2020年，信安資產管理高級投資策略師陳曉蓉稱，環球經濟會較2019年略好。只要成熟市場不收緊貨幣政策，而新興市場持續量寬，投資市場就會逢勃。再者，她預計，歐元區、英國及中國均會於明年採取財政政策接力貨幣政策，以提振經濟。

不過，她提醒，美股基本因素不算好，因企業盈利呈下跌趨勢，估值亦不便宜，會影響投資信心。另外，即使中美貿易談判及英國脫歐進程變明朗化，仍然是左右股市升跌的關鍵。

按不同市場比較，她看好美股，因自1960年至今，撇除2008年，美股在總統大選年平均會升逾9.9%，勝於非大選年。一旦美國總統特朗普明年成功連任，料會繼續推行減稅措施，以刺激經濟增長，務求兌現對選民的承諾。目前美國就業市場及零售市道依然強勁，而寬鬆貨幣政策減輕企業的盈利壓力，故美國經濟衰退風險不大，料美股仍會再破頂。

【港經濟仍要捱 港股未宜沾手】

惟她看淡港股，指主要受本地政治因素影響，料明年零售及旅遊業仍會繼續低迷，首兩季經濟會出現負增長。她建議，投資者可在強積金組合內加入債券投資比例，以分散風險。

永明資產管理首席投資策略師雷志海指，不論誰人當選美國總統，打壓中國迅速崛起的取態不會變，兩國將進入「新冷戰時代」，香港深受其害，出口持續疲弱，所以認為港股未有實質的經濟支撐，明年或有調整。

他提醒，投資者勿在反彈市時追入，明年宜將港股基金泊於高防守性資產。他亦看淡明年美股走勢，指其升浪過長，企業估值過高，預計即將步入升市的尾聲，下跌風險大。

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