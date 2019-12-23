金管局：近90%銀行已經或計劃採用AI經營業務

香港金融管理局周一(23日)發表題為「Reshaping Banking with Artificial Intelligence」的報告。當局在2019年委託顧問公司，就香港銀行業應用人工智能(AI)技術進行研究，羅列在今年第3季度向銀行、業內組織，以及金融科技公司進行整體行業調查的結果，其中一項主要的調查結果顯示，在受訪零售銀行中，接近90%已經或計劃採用人工智能經營業務。

金管局高級助理總裁劉應彬表示，人工智能將會為銀行業的營運模式帶來巨大變化。適當地應用該技術或會重塑銀行業未來的面貌。理解這項技術及其根本影響，對充分發揮人工智能的潛力至關重要。當局希望這份人工智能報告及隨後的報告，能為業界提供一些有用參考，以便業界進一步採用這項技術。

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