致富智庫：2020年想改寫命運　須知「機會」何在

2019年快將過去，2020年不但是一年新開始，更是「整數十年」序幕！在這雙重意義的一年，有否決心致富改寫命運？很多人說，「機會」是留給有準備的人；亦曾有研究指出，無論你貧或富，每個人一生總有7次能改變命運的機會，大概從22歲以後開始，每隔7年出現1次，經過50年，75歲以後就不會再有甚麼機會了。換句話說，每個人一生平均有7次改變命運的機會。那麼，究竟何謂「機會」？

【機會就是...】

當所有人都不相信時，您相信了；

當多數人都在排斥時，您接受了；

當所有人都已明白時，您成功了；

當所有人都已接受時，您退休了。

其實每個人都一定曾遇見「機會」，試回想一下，總有一些事會令你感到戚戚然，既想問朋友意見，又不能立即下命令。原因就是一下決定後，命運隨時因而改變！舉例來說，如果將以上「4組句子」放在幾年前入市買樓的人身上，有何感覺呢？若放在現時想買樓的人身上，又會有何感覺？又例如2009年聽到比特幣，並根據上述「4組句子」而行，2019年或之前，可謂能準備退休了。

凡是能改寫命運的「機會」殊不普通，有時候需要力排眾議。當下次面對「兩難」抉擇時，除了多聽意見外，不妨參考一下以上及圖中的「4組句子」，或能給出答案。

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