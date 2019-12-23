葉氏化工聖誕送曲奇　內裏暗藏「密碼」？

小記後悔細個無睇多啲間諜電影，又無學過摩斯密碼，要早又諗，晚又想，先畀小記破解密碼，大家不妨花心思試試。

其實呢啲「密碼」對視障人士一啲都唔陌生，事關今批曲奇餅係由一間視障人士創立嘅社會企業所製。每塊曲奇餅都有點點，代表視障人士日常使用嘅英文字母同數字，亦稱為「點字」，係國際通用嘅！睇番對照表，搵番相同嘅點字圖案，就可以成功解讀！

查實葉氏化工平時約傳媒食飯，都揀社企餐廳。佢哋覺得要盡社會責任，加上主席葉志成嘅個人慈善基金一向亦好關注視障人士嘅需要，今趟同呢個曲奇品牌可以話係「合晒合尺」！

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