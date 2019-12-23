打工仔注意！逾九成銀行未來5年增聘AI相關職位

因應香港銀行業應用人工智能(AI)技術的狀況，香港金融管理局發表最新調查報告，指於受訪零售銀行中，89%已經或計劃採用人工智能經營業務。未來5年，零售銀行對人工智能的資本投資額將增加七成，逾92%銀行更指會大幅增聘人工智能方面的人手。

調查顯示，零售銀行採用人工智能的主要原因，包括提升客戶體驗、維持成本效益及加強風險管理。至於最普遍應用的5個範圍，則分別為網絡安全、客戶聊天機器人、遙距開戶、生物認證客戶身分、個人化廣告等。

然而，零售銀行採用人工智能遇到不少難題，其中七成受訪銀行認為，最主要障礙是缺乏具備人工智能專門知識的僱員，另有約五成銀行憂慮數據不足，以及設計人工智能的道德考慮。

金管局於報告提出多項建議，如制定人才培訓策略、由金融機構和大學推出人工智能相關課程，以及設立匯聚不同專業界別等的「人工智能中心」等，促進有關行業發展。

金管局高級助理總裁劉應彬先生表示，人工智能將為銀行業營運模式帶來巨大變化，適當應用有關技術或重塑銀行業未來面貌，冀有關報告能為業界提供一些有用參考。

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