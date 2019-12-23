金融業呢個夕陽職位　2019年股市大升都要被裁

雖然全球股市2019年傾向大升，但股票交易員沒有受惠之餘，更成為裁員對象，印證着一個時代的終結。

外國傳媒報道，曾幾何時，為對沖基金、共同基金，以及其他投資者等客戶買賣股票，是投資銀行的主要業務。在1990年代和2000年代初股市繁榮期間，投資銀行設立了大量交易席位，並以美元計的「6位數」的薪金和豐厚獎金吸引交易員。

不過，這十年期間，即使全球股市再次創新高，股票交易員的數量卻穩步下降，尤其過去一年最嚴重，數家大行在股票交易部門大刀闊斧地裁員，尤以歐洲為甚。

當中，德意志銀行宣布要退出股票交易，成為最大宗同類事件，有消息人士更稱，滙豐控股、瑞銀、麥格理，以及花旗都在計劃大幅裁員或已經裁員。目前整個行業的股票交易員數量，遠低於2008年金融危機爆發前。

股票交易員數量不斷下降有許多原因，例如「被動投資」興起，意味通過銀行和券商進行的主動股票交易減少；利潤被電子交易壓縮，它們搶走了投資銀行大量業務；新法規亦增加了銀行的交易成本，特別是歐洲。

麥格理股票資本市場業務前高管、目前擔任投資研究公司Edison Group德國業務負責人的Klaus Schinkel稱，對於銀行的股票交易員，2019年是可怕的一年，大家會發現這股裁員風潮，還會颳到中小銀行。

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