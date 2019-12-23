別低估油價刺激通脹！2020年「航運業改革」來了

聖誕快到，意味着2019年快將告終，市場目前最低估的是「通脹風險」，認為極低息環境會長期持續，惟甫踏入2020年，恐有「一個因素」值得關注，油價或許會因而步入升浪，從而刺激各地通脹！

外國傳媒報道，一場史詩式的「航運業改革」即將開始，就是根據國際海事組織(IMO)新準則，在2020年1月1月起，將會在全球實行新的船隻排放準則，目的是要明顯減少污染，尤其是含硫量，涉及超過170個國家及地區。倘若船隻燃油含硫量高於0.5%，就會被禁止航行，相比之下，目前上限是3.5%。

雖然不少主要油公司及船隻已準備好迎接新規則，但有能源專家警告，依然有不少相關企業未準備好。值得留意的是，海上交通對全球經濟至關重要，逾90%貿易是透過海上運輸。

有分析警告，由於中東生產商的原油往往含硫量很高，會導致嚴重虧損。相反，由於美國生產的原油屬於輕質油，影響相對較小。摩根士丹利曾估計，由於這規則會加重煉油成本，加上原油供應持續減少及庫存將被提取，預計布蘭特期油將於2020年升至每桶90美元水平。

－－－－－－