樓價UPDATES：海欣花園放盤1個月獲承接

臨近年尾，樓市氣氛淡靜，過去周末假期，青衣區錄得4宗成交，海欣花園有單位放盤1個月，終獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城12月錄約12宗成交，近日太湖閣低層F室兩房戶，實用面積545方呎，向西南及附有裝修，以902萬元易手，呎價16,550元。上址為原業主於2010年買入，持貨9年帳面獲利507萬元。

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新界區

●海欣花園2座低層B室，實用面積483方呎，間隔為兩房，向東南及享內園景。業主11月底將單位以690萬元放盤，現減價5萬元，以685萬元沽出，實用呎價14,182元。據了解，原業主於2006年以170萬元買入，帳面獲利約515萬元。

●天水圍居屋天盛苑B座高層15室，實用面積426方呎，有區內買家鍾情屋苑鄰近西鐵站，交通方便，加上業主有輕微議價空間，便決定於已補價自由市場以506萬元購入，實用呎價為11,878元。原業主於2016年以約315萬元購入上址，持貨3年多帳面獲利約191萬元。

●西貢上洋村單號屋，建築面積2,100方呎，以四房兩廳間隔，望山景及遠眺少量海景，連面積700方呎天台，以2,800萬元成交，建築呎價13,333元，上址5年貶值逾700萬元。

●大圍名城2期盛薈1座高層NC室，實用面積785方呎，屬三房包括套房間隔，以2.7萬元租出，實用呎租34.4元。新租客感屋苑位置方便，間隔合用，即承租作自住。若以業主2010年購入價883萬元計，回報率約3.7厘。

●荃灣名逸居2座中層B室兩房戶，實用面積551方呎，開價835萬元，議價後累減62萬元，以773萬元沽出，實用呎價14029元。買家為上車人士，早前多次抽籤認購同區新盤，可惜未有中籤，隨後回流區內二手市場，見上址減幅吸引，立即承接。

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