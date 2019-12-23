抗美科技戰！內地銳意自研晶片　紫光聘日本前巨企舵手

外國傳媒報道，已破產的日本半導體前巨企爾必達(Elpida)原社長坂本幸雄，在今年11月就任中國紫光集團高級副總裁，引起業界驚訝。

爾必達是一間日本記憶體公司，成立於1999年，由日立和NEC的記憶體部門合併而成，擁有30nm製程的廣島製造廠，以及在台灣的合資企業瑞晶電子。惟爾必達在2012年2月破產，同年5月8日，已申請破產保護的爾必達與美光(Micron)合併。

報道指出，中國紫光集團在今年7月稱，將開始DRAM生產計劃，而曾為爾必達社長的坂本幸雄便被紫光集團睇中，在今年11月成為紫光集團高級副總裁，負責指揮紫光在日本的設計中心。DRAM是全球最受歡迎的晶片類型之一，廣泛用於智能產品。

坂本幸雄表示，自己就任紫光集團高級副總裁的原因，是希望不想以失敗者的身分結束人生。

報道指出，紫光在日本的設計中心料招聘約100名技術人員，並計劃量產DRAM產品，坂本幸雄稱，紫光報酬較日本企業高出約5至6倍，日本仍有許多相關人才。

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