樓市聖誕快落！Grand YOHO兩個月平一球　太古城再失守千萬

聖誕佳節將至，但受社會氣氛不穩影響下，二手樓價跌勢加劇，元朗Grand YOHO第1座中層兩房戶，實用面積520方呎，原開價860萬元，減價22萬元後，即以838萬元沽出，呎價16,115元。同類型單位兩個月內賣平約14%。

中原王勤學指出，上述單位為原業主於三年前購入，期內只升值約10%。據了解，同座另一個中層同室單位，11月初曾售975萬元，反映是次做價低約137萬元。

該屋苑近日連錄低價個案，他續稱，10座中層兩房戶，實用面積519方呎，議價後減42萬元，僅以808萬元成交，呎價15,568元。單位三年貶值約4%，但若連同一手購入時發展商的回贈計算，有機會不用損手。

即使藍籌屋苑樓價亦偏軟，美聯翁凱傑表示，沙田第一城20座中層兩房戶，實用面積達327方呎，10月底以608萬元放售。受市況影響，約兩個月降價40萬元或6.6%，以568萬元售出，呎價17,370元。而旺市時同戶型單位做價保持「六球」以上，可見現時已由高位回落。

另一指標屋苑鰂魚涌太古城，做價再低於一千萬元水平。中原莊素娟透露，剛易手的太湖閣低層F室，實用面積545方呎，以兩房間隔，獲自用買家以902萬元承接，呎價僅16,550元。屋苑南海閣中層A室全海景戶，實用面積相同，則以1,190萬元易手，呎價21,835元。

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