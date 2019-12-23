新盤UPDATES：豪宅受捧 馬鞍山洋房呎價破頂
2019年12月23日 20:50
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雖然整體市況未明朗，但豪宅物業依然受追捧，馬鞍山洋房呎價更創新高。
●雲海別墅連錄三宗成交
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅周一(23日)錄得三宗成交，成交價介乎逾5,982.47萬至7,202.99萬元。其中Jasmine Avenue5號洋房實用面積2,176方呎，成交價逾6,111.9萬元，成交呎價28,088元，創項目新高。
●星漣海推長達1090天成交期計劃
長實集團(01113)旗下馬鞍山星漣海，尚餘20伙待售，發展商推出全新先住後付的「SUPER-1090」付款計劃。凡於12月24日起入市的買家，可選用此計劃，於簽署臨約後180天內繳付合共成交金額之20%，便可率先入住單位，餘下的成交金額80%則可延期至簽署臨時買賣合約後545天內繳付，期間不須繳付佔用許可費用(但需繳付其他費用)。
買方亦可選擇進一步申請延遲成交及繳付成交金額餘款至簽署臨時買賣合約起計1,090天，惟買家必須再繳付成交金額5%，及於期間繳付每季佔用許可費相等於成交金額0.75%和其他費用。
●The Carmel洋房3368萬沽
永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel的19號洋房連一個車位以3,368萬元沽出，實用面積1,838方呎，平台206方呎，花園271方呎，天台380方呎。是次成交呎價約18,324元。
●KADOORIA連天台戶6160萬沽
中信泰富旗下何文田KADOORIA嘉道理道115號7樓單位，以6,160萬元沽出，單位實用面積1,267方呎，另設1,237方呎天台，成交呎價48,619元。項目全數沽清。
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