新盤UPDATES：豪宅受捧　馬鞍山洋房呎價破頂

雖然整體市況未明朗，但豪宅物業依然受追捧，馬鞍山洋房呎價更創新高。

●雲海別墅連錄三宗成交

●星漣海推長達1090天成交期計劃

買方亦可選擇進一步申請延遲成交及繳付成交金額餘款至簽署臨時買賣合約起計1,090天，惟買家必須再繳付成交金額5%，及於期間繳付每季佔用許可費相等於成交金額0.75%和其他費用。

●The Carmel洋房3368萬沽

●KADOORIA連天台戶6160萬沽

中信泰富旗下何文田KADOORIA嘉道理道115號7樓單位，以6,160萬元沽出，單位實用面積1,267方呎，另設1,237方呎天台，成交呎價48,619元。項目全數沽清。

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