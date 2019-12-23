印度聖誕前夕再救市　央行債市「扭曲操作」壓長息

外國傳媒報道，鑑於印度經濟疲弱，央行周一(23日)再度出招救市！在國債市場進行「扭曲操作」，買進1,000億印度盧比(約14億美元或109億港元)的10年期國債，同時賣出682.5億印度盧比、於2020年到期的短債，以壓低長期利率，希望能刺激企業及個人借貸，並帶動經濟增長。

央行以6.5462厘的孳息率，「一口價」買進2029年到期的國債(票面利率6.45厘)。消息公布後，國債孳息率偏軟。有分析指出，央行此舉對債市的影響究竟有多大，將視乎後續操作力度。

所謂「扭曲操作」，是美國聯儲局1960年代初期設計的一種經濟政策，透過賣出短債及買入長債，從而推低長期利率。由於消費者及企業一般大額借貸是以「10年或以上」計，例如汽車貸款及樓宇按揭，若央行推低長期利率，有助加大中小企及消費者的貸款額度，從而達到刺激經濟的槓桿效果。

例如2011年9月，聯儲局就曾推出「扭曲操作」，在2012年6月底前購買4,000億美元剩餘期限為6年至30年的長期國債，同時賣出同等規模期限3年以內的國債。

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