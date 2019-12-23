10年升377%！半導體股牛氣程度遠超標指

美股牛市長達10年，但牛氣程度遠不及晶片股，反映全球半導體產業景氣程度的費城半導體指數在過去10年中表現亮眼，升幅高達377%，超過同期的標指表現。

半導體行業分析師Bernstein的Stacy Rasgon表示，由10年前美國聯儲局開始量化寬鬆救市，晶片股迅速反彈。如費半指數僅在一年內，就從2008年11月的低谷上漲了2倍，當時很多公司的生產能力，突然間都無法負荷訂單量。

在晶片股這10年牛市狂潮中，還有多個數字增長令人乍舌。例如，追蹤美國25家最大晶片製造商的ETF「VanEck Vectors Semiconductor ETF」，10年來的漲幅也高達400%。而博通公司的股價，更在過去10年大漲1,800%，是晶片業中及標指成分股中，表現最好的10大股份之一。

展望下一個10年的開端，SunTrust分析師William Stein預計，2020年行業基本面將溫和復蘇，晶片業的股票回報仍然保持良好，主要是受會於5G部署加速、行業併購和雲端基礎設施支出增加帶動。

不過大摩半導體分析師Joseph Moore警告，晶片股在2019年受到的基本面挑戰，比預期的更大，但股價卻跑贏大盤，因此即使基本面可能已接近觸底，晶片股的彈幅度也可能不會太大。

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