趁華為被封殺搶市佔 OPPO將在日本推多款5G手機

正當華為受到美國商務部的封殺，海外市場份額大幅萎縮之際，其他中國手機品牌卻乘勢外闖，希望可吸收部分原屬華為的市場份額。外媒報道，中國前五位手機品牌之一的OPPO就宣布進軍日本的5G手機市場，將在當地推出5G智能手機。

OPPO在東京舉行的一個業務戰略説明會中指出，將2020年內在日本上市多款5G智能手機，以配合當地5G的發展。不過，會上未公布5G手機在日本的上市時間；而OPPO的5G手機在本月內率先在中國上市。

事實上，因為華為在海外迅速退場，令不少中國手機品牌都調整策略，尤其是各國的5G網絡已逐步開通，廠商更希望趁機加強海外發展。中國另一手機品牌小米，早在本月初就高調進軍日本。

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