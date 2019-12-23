2020新興市場炸彈！阿根廷：已債務違約　似01年危機

外國傳媒報道，新興市場「高危國」、南美洲第二大經濟體阿根廷總統Alberto Fernandez周一(23日)表示，該國實際上已債務違約，財政惡劣情況堪比2001年近代史上最嚴重的債務危機。

阿根廷經濟正處衰退，由於貨幣披索崩潰，經濟危機已持續18個月，料今年萎縮3.1%，全年通脹更達55%，負債規模幾乎達國內生產總值(GDP)約90%。

Fernandez說：「現在情況與2001年不同，但形勢相似。當年貧窮率57%，如今41%；當年債務違約，如今實際上也是違約。」

報道指出，阿根廷政府將上周五(20日)約90億美元的到期債務，單方面延長到2020年8月償還。這引發評級機構惠譽和標準普爾，將阿根廷信貸評級降至瀕臨違約的「選擇性違約」級別。

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