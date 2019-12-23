夜市UPDATES：標指納指破頂　港夜期低水30點

波音公司撤換行政總裁，股價升幅縮至逾2%，惟受貿易氣氛帶動下，美股早市仍全線向好，當中道指報28,554點，升99點或0.35%；標指破頂，現報3,224點，升3點或0.11%；納指報8,935點，升10點或0.12%，也創新高。港股期指夜市報27,876點，升20點，低水30點。

因應聖誕節，周二美股將提前於香港時間周三凌晨2點收市；美股周三休市一天。

歐股則個別發展，英股升0.43%；德股跌0.21%；法股升0.14%。

【22:34】中美貿易緊張關係進一步降溫，加上波音公司換行政總裁股價急漲，帶動美股周一早段繼續破頂，道指漲115點至28,570點，納指升26點至8,951點，後者勢連續第8個交易日創新高。

據《股票交易員年鑑》統計，標指全年最後5個交易日，自1950年以來平均漲1.3%，被華爾街交易員稱為「聖誕升市」。該市場效應過去10年大致應驗，只有2014年及2015年失準。投資通訊Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli認為，貿易協議的利好消息下，這個月的升市並非缺乏基本因素支持。

個別公司方面，波音737 Max停飛危機加深，早前進一步宣布暫時停產，波音行政總裁米倫伯格周一開市前宣布辭職，消息刺激波音股急升2.86%，至337.39美元。

波音董事長David Calhoun將於明年1月13日成為該公司的新首席執行官。董事會成員Lawrence Kellner立即成為波音董事會的非執行董事長。此前波音最暢銷飛機737 Max發生兩次致命事故，造成機上所有346人死亡。

有報道指在美國上市的中國電商京東考慮分拆物流業務，集資最多100億美元。京東股價早段報36.2美元，漲2.52%。

蘋果公司(Apple Inc.)獲Wedbush Securities調高目標價，由325美元調升至350美元，全全華爾街最高，評級維持跑贏大市。該行分析員預期現時9億iPhone用戶中，約3.5億將升級至5G iPhone。Apple股價早段報281.23%，升0.62%。

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