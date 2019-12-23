雲銅收到法庭法令　股份周二復牌

根據法令，公司不得根據聲稱在公司於12月9日及12月18日所舉行董事會會議上通過的任何聲稱決議案行事、執行有關決議案、使之生效或以其他方式確認，以委任黃振修、王忻、黃立偉及俞珊、劉懷鏡及李廣建為公司董事；及公司不得根據日期為12月11日的聲稱書面通知行事、執行有關通知、使之生效或以其他方式確認，以罷免王軍生作為公司董事。

罷免張軍為公司執行董事，自12月19日起生效，董事會獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10條及3.10A條規定的最低人數。

公司罷免楊純基為公司的公司秘書及授權代表，以及委任曾敬燊為公司的財務總監、新公司秘書及授權代表，自12月19日起生效。

公司已向聯交所申請自12月24日上午9時正起恢復公司股份於聯交所買賣。

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