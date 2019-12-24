【名家筆陣】黃紹基：奢侈品牌併購的啟示

有超過180年歷史的國際著名珠寶首飾品牌Tiffany & Co，上月被全球最大的奢侈品品牌LVMH集團以162億美元收購，成為零售界歷來最大宗收購個案，對未來高端消費品市場也帶來很大的啟示。

這次的收購大概可以顯示：（一）「硬商品」在零售市場仍然有高度的競爭優勢；（二）品牌具有一定的價值；（三）歷史悠久的品牌都需要年輕化；（四）中國及亞洲市場在疲弱的經濟下，仍然被看高一線；（五）高端消費品市場強強聯合乃大勢所趨。

硬商品一般是指金銀等可以充當貨幣的商品，黃金當然是首選，但今時今日也泛指有一定保值功能的商品；反之，軟商品就多指消耗品。LVMH為零售市場上擁有最多頂級品牌的集團，達17個，以時裝和手袋等消耗品為主，雖然也擁有珠寶和若干的鐘錶品牌，但卻沒有單純的珠寶首飾品牌，要成為全球最大和最全方位的零售巨擘，這次收購可以說是完美的。

反觀，雖然Tiffany近幾年的業績只能說是穩中下滑，但市場上卻沒有表示這次收購價不值或過高，原因除其全球銷售網絡之外，最大的價值就是其品牌為全球歷史最悠久珠寶之一，更被形容為擁有一個顏色——其包裝用的天藍色，價值可想而知。

這次的收購案在香港引起的關注當然不如歐洲，不少分析指，Tiffany獲看中還有兩個原因，一是其年輕人市場，以及在亞洲，尤其中國市場的網絡和成績。

綜觀全球最著名的珠寶品牌，能夠推出不同價格商品、較受到年輕人追捧，要數Tiffany。只需要千多港元，就能夠擁有一眼就能辨別是其品牌的首飾，成功打入年輕人市場，但又不影響其高端客戶和支持者，這雙線並行的經營策略實在是行業的先驅。

據Tiffany業績顯示，集團在全球設有逾300分店，去年收入為44億美元，惟其中接近一半，約20億美元貢獻來自亞洲，當中自然是中國市場佔比最大，次為香港和日本。儘管中國的消費力因為經濟結構調整和中美貿易戰影響而有所放緩，但在全球的經濟普遍放緩的大環境下，中國和今年經濟逐步起飛的亞洲市場，消費力仍然被看高一線。

其次，保值的硬商品在經濟不景氣的環境下，往往是消費者較喜歡選取的商品，雖然轉售獲利的機會不大，但始終其價值還在。加上珠寶首飾是婚嫁的必需品，在人口龐大的區域，基本需求已經相當吸引。因此，珠寶首飾業未來的市場重心仍然是中國和亞洲。

然而，Tiffany作為美國的著名品牌，在中美經貿摩擦下，想在中國市場持續擴展，難免受限制。待明年中完成收購後，成為與中國關係密切的法國集團一分子，就可以大展拳腳了。所以，中美貿易糾紛也可以說是促成這次收購的因素。

這次收購反映強強聯合是進一步發展的自然趨勢，更是經濟放緩下的現象，把資源結合與分享，既可減少重疊部分開支，亦可以共享市場資訊。因此，預計未來一年，這類併購活動將會繼續出現，為零售市場帶來一番新景象。

黃紹基

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長

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