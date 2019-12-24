【名家筆陣】聯博：波動市下炒股貼士

經歷一年波動，宏觀經濟增長前景仍充滿不確定因素，股市一邊獲央行寬鬆政策支撐，一邊則受到環球經濟走弱，以及地緣政治不明朗因素增加的拖累，身處經濟與市場周期的末期，筆者預計波動將繼續高企。在此情況下，對於股票投資者而言，如何建構股票組合顯得至關重要。

若經濟增長停滯不前，傳統的防守性投資組合通常會表現更佳，而高風險股票投資組合則可能依賴經濟增長加速來推動回報上升。筆者認為目前最佳的解決方案，是建立免受宏觀因素影響的股票投資組合，使其既能承受宏觀經濟帶來的衝擊，又能在市場優於預期的情況下表現理想。

筆者認為，在此環境下建立不受宏觀影響的投資組合需要滿足三大要素。首先，深入研究傳統的防守性股票。當建立防守性股票投資組合時，關注股票估值始終重要，低貝塔股票（即風險低於市場水平）的估值已有所改善，且目前估值較具吸引力的股票，可能就隱藏在過往高估值的股票及行業之中。

其次，聚焦獨立於經濟增長的行業主題。他們往往受到宏觀經濟放緩的影響比其他行業較小，即使在經濟增速放緩下也不例外。

最後，關注資產負債表，選擇投資其業務模式能夠抵禦環球經濟波動的優質企業。優質股票仍然是防守性股票策略的關鍵所在。這意味着在經濟環境艱難的時期，要深入研究公司的盈利潛力，包括該公司是否擁有強大的資產負債表來實現長期理想表現。

目前企業債務出現大規模增長，在經歷過去十年的環球寬鬆貨幣政策後，許多舉債的公司可能更易受到環境變化的衝擊。潛在信貸市場收緊將會令過去十年過度舉債的公司承壓。因此，與以往任何時候相比，深入研究資產負債表顯得更為重要，這將確保優質股票在任何經濟及利率環境下，能保持良好表現。

在當前的市場環境下，深入研究傳統的防守性股票、尋找獨立於經濟增長的行業主題，以及具有抵禦環球經濟波動能力的優質企業，能夠幫助投資者捕捉市場上行潛力帶來的機遇，並同時提供下行保障，於市場波動時期保持投資，並有望從最終的復甦中受益。

聯博 （AllianceBernstein）

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