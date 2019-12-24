利福評級展望降至「負面」　股價逆市跌

惠譽指，自6月起的香港社會動盪，對零售業打擊尤甚，估計會令經營崇光百貨的利福國際2019年下半年的收入下降，亦可能會影響到該公司的自由現金流(FCF)，至於受影響程度需視乎公司的資本開支和派發股息這兩項支出的步伐。

其實早在未發生本年6月社會事件之前，惠譽已預測利福國際的FCF壓力不低，該公司今年需要為其啟德商業地項目支付10億元的資本開支。另外，以歷史水平預測，該公司的今年股息支出達10億元。

此外，該機構又提到，社會情況持續不穩，令香港的零售業營運環境甚具挑戰。香港整體零售銷售在本年8月按年下跌22.9%，至10月更下跌24.3%。而對本港零售銷售有重要貢獻的訪港內地旅客，來港數目自本年7月起開始下降，10月更大跌46%，為自2003年5月「沙士」以來最大跌幅。

此情況下，惠譽預期，作為香港零售商之一的利福國際，其2019年全年收入將減少13.9%。

該機構亦預料，今年利福國際來自營運現金流(FFO)的固定費用償付比率為3.1倍，低於去年的4.1倍，主要是預期公司利潤下跌所致。

而該公司的FFO淨槓桿率亦會維持高水平，直至啟德項目在2022年完成為止。其經調整FFO的淨槓桿率預料會由去年的4.3倍增至今年的5.9倍，主因是營運現金流疲弱。另外，由於公司的大部分債項都與啟德項目的借貸有關，故此惠譽認為，該公司債務總額在項目完成前不會有大變動。

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