歐宸銘：大市靜候新催化劑出現

中美雙方已就第一階段經貿協議文本達成共識，協議文本包括知識產權、技術轉移、食品和農產品等等重要章節。根據原定計劃，美方將於十二月十五日起對價值1,650億美元中國商品加徵關稅，當雙方簽署首階段協議後，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，而九月一日生效對約1,200億美元中國輸美產品的關稅稅率將從15%減半至7.5%，避免了美中貿易爭端進一步升級的風險。我們認為階段性協議的達成是中美貿易摩擦緩和的信號，雖然未來長期對抗或持續存在，但是階段性互相妥協也是屬於進展。

至於聯儲局一連兩日舉行一九年度最後一次議息會議，並宣布將聯邦基金指標利率維持在1.5至1.75厘區間不變，結果符合市場預期，而利率點陣圖暗示明年利率將保持不變，市場普遍對此感樂觀。聯儲局在會後發表貨幣政策聲明，認為目前貨幣政策恰當，強勁的勞工市場環境和通脹率接近局方2%的目標水平。與上一份聲明比較，是次沒有提及前景仍存在不確定性。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘

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