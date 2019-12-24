歐宸銘：大市靜候新催化劑出現
2019年12月24日 00:20
東網電視更多新聞短片
中美雙方已就第一階段經貿協議文本達成共識，協議文本包括知識產權、技術轉移、食品和農產品等等重要章節。根據原定計劃，美方將於十二月十五日起對價值1,650億美元中國商品加徵關稅，當雙方簽署首階段協議後，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，而九月一日生效對約1,200億美元中國輸美產品的關稅稅率將從15%減半至7.5%，避免了美中貿易爭端進一步升級的風險。我們認為階段性協議的達成是中美貿易摩擦緩和的信號，雖然未來長期對抗或持續存在，但是階段性互相妥協也是屬於進展。
至於聯儲局一連兩日舉行一九年度最後一次議息會議，並宣布將聯邦基金指標利率維持在1.5至1.75厘區間不變，結果符合市場預期，而利率點陣圖暗示明年利率將保持不變，市場普遍對此感樂觀。聯儲局在會後發表貨幣政策聲明，認為目前貨幣政策恰當，強勁的勞工市場環境和通脹率接近局方2%的目標水平。與上一份聲明比較，是次沒有提及前景仍存在不確定性。
受到兩項利好消息影響，環球市場走高，恒指迅速突破兩萬七關口。我們認為各項利好消息差不多已經反映在指數當中，短期內要靜待新的催化劑才能將恒指再度推高。個股方面，可以留意騰訊控股(00700)，新遊戲《我叫MT自走棋》獲國家新聞出版廣電總局批國產遊戲版號，加上騰訊旗下《PUBG MOBILE》於十一月重回中國手遊產品在海外市場收入排名首位以及騰訊代理任天堂Switch遊戲機的銷售情況理想，公司股價可以看高一線。
海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。