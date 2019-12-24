林嘉麒：港股靠穩暫報平安

平安夜前（二十三日），恒指終於上試28,000。昨日一開見了全日高位28,024後就回調，最低見過27,830點，走勢上看似未算太好，主要受內地股市回吐所影響。先高開，後低走，加上28,000關似乎有大阻力，有部分投資者或會擔心。

不過，細心點看，恒指出現了自七月三十一日以來的高位，進一步修補自六月十九日至七月三十日的島形頂裂口，而且昨日高位突破外，低位仍然繼續向上移，走勢上處於小型上升形態。

再者，另一技術走勢正在進一步改善。十一月初，恒指再上牛熊線及所有移動平均線以上，當時為5個交易日，這輪自十二月十三日後，裂口重上牛熊線及所有移動平均線以上已高達7個交易日；值得留意的是，現時250天線位置已升至27,506，10天線升至27,454，相差只有52點。

基本上，只要今日平安夜交易日是平平安安維持現水平，過多一兩日10天線就可以升穿250天線了。這將會是自今年二月二十二日的另一次。還記得當時恒指處於28,400點，及後最高見過30,280點，升了接近2,000點。假如今次再重複發生，恒指較樂觀情況可升至30,000點大關。當然，這是未來發生的事，短線筆者一直強調年結前的升勢，會否引來大戶獲利而恒指出現回調的可能，一九年餘下不足3個交易日，暫時也不建議開新倉。

長線走勢方面，可留意兩條趨勢線，這兩邊線對近兩年的恒指及未來的走勢極為重要。首先，第一條是由一八年十月三十日低位24,540開始，伸延至今年一月三日，直到九月十三日及十一月七日的高位；第二條是第一條的平衡線，出現於今年八月十五日開始的低位24,899，十月十日的低位25,521，及十二月四日的低位25,995。

第一條線是一八年的低位作起點，一直是恒指於一八年十月至一九年七月的支持線，自八月五日的裂口下跌就終告失守，及後一直由支持變成阻力，恒指及後反彈至這水平兩次，一次是九月十三日，一次是十一月七日，兩次都是無功而還，現水平大約是28,338，因此這一輪的恒指升勢基本上未到位，而阻力也未曾真正突破。

第二條是今年八月十五日恒指出現全年低位開始，連接了十月十日低位25,521，及十二月四日的低位25,995，直到今日恒指也沒有跌穿過這條支持線，現時約為26,240點。因此，在所有基本面沒有轉差，或者黑天鵝的出現，恒指於此線上應該有極大的支持。未來只要恒指不跌穿此水平，上升走勢將一直持續。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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