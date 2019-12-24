電動車初創Rivian獲13億美元融資　亞馬遜有份投資

外媒報道，電動車新創公司Rivian周一(12月23日)宣布，完成新一輪13億美元的融資，主要投資者包括基金公司T. Rowe Price、電商巨擘亞馬遜和車廠福特。

此前，Rivian已獲融資22億美元，根據投資網站PitchBook，當時Rivian的估值已經介乎50億至70億美元。

電動車市場在全球汽車市場的市場佔有率已非常低，當中特斯拉比較知名，而其他美國、歐洲和中國的車廠近年一直積極發展電動車行業，包括福特、通用汽車在內多間企業已投入數十億美元在該領域。

Rivian在2009年創立，計劃在2020年底推出全電動小型貨車(或稱農夫車、皮卡車) R1T，以及同系電動車款R1S SUV。

特斯拉股價近日表現強勢，周一報420.9美元，升3.78%，創歷史新高。

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