美股收市：3大指數再創新高　道指升96點

市場對中美貿易形勢維持樂觀，美國股市周一全線做好，3大指數續創收市新高。道指收報28,551點，升96點或0.34%；標指收報3,224點，升2點或0.09%；納指收報8,945點，升20點或0.23%。

個股方面，波音737 Max停飛危機加深，早前進一步宣布暫時停產，波音行政總裁米倫伯格周一開市前宣布辭職，消息刺激波音股價全日急升2.91%，為道指表現最好的成分股。

有報道指在美國上市的中國電商京東考慮分拆物流業務，集資最多100億美元。京東股價上漲2.69%，收報36.26美元。

蘋果公司(Apple Inc.)獲Wedbush Securities調高目標價，由325美元調升至350美元，為全華爾街最高。該行分析員預期現時9億iPhone用戶中，約3.5億將升級至5G iPhone。Apple股價周一上漲1.63%，收報284美元，再創收市新高。

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