【獨家專訪】新股女王：全流通H股IPO料明年登場

有「新股女王」之稱的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹表示，預期明年會有H股全流通的新股(IPO)登場。她又透露，目前已有企業正在積極探討中，目標是於明年上半年提交上市申請。

H股是內地註冊成立的公司到香港上市的股份類別，當中包括可在港股市場交易流通的「外資股」及「內資股」。H股全流通是將「內資股」轉為「外資股」，可在香港市場流通。中國證監會早前全面推進H股全流通改革，容許符合條件的H股公司及擬以H股首次上市的公司，申請全流通。

鍾絳虹接受訪問時表示，「明年香港新股市場，好多人都會聚焦中概股(在美國上市的中資公司)、國際公司等，這的確是趨勢，但未必一定可以落實，仍要視乎情況，較為實在的反而是H股全流通IPO(首次公開招股)。」

她又指，「聽內地律師講，內地比較鼓勵企業以H股全流通，而非VIE(可變利益實體)架構上市。因為H股是在內地註冊，而VIE是在海外註冊。」

鍾氏解釋，未有H股全流通前，內資股股東持有的股票不能轉為H股在港流通，令他們不能減持套現，所以可能會傾向採用VIE形式，因為後者優點是股份可以全流通。不過，H股全流通後，他們未必會採用VIE，因為涉及重組成本。

她相信一些小型國企或中型企業會考慮以H股全流通方式來港上市。與此同時，這亦會帶動已在內地「新三板」上市的企業來港上市。「新三板上市的公司都是在內地註冊成立，本身規模不算太大，但當中有些質素不俗，在H股全流通之後，新三板公司來港上市的誘因增加！」

她續透露，目前已經有一家小型國企，正在探討以H股全流通方式來港上市，有關方面正進行工作，但屬於比較前期的階段，未悉何時才會正式提交上市申請或招股，「希望明年上半年可以入到申請表。」

不過，她認為內地企業不會「一窩蜂」採用H股全流通上市，但如首批股份上市後反應良好，之後會有企業「跟風」。

數年前，內地曾考慮H股全流通問題，市傳曾探討以兩至三家企業作為試點，但因當時國策始終未出台，最終這些企業並沒有做到H股全流通IPO，而是改以普通H股上市。

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