【專家評論】邵志堯：從80後富豪排行榜發掘經濟機遇

筆者常常說做人不需要自己叻，跟着叻人的身後便可以。從前是內地跟着香港走，今天卻倒過來，內地年輕人的思維更加開放更加大膽。要洞悉商業先機，追隨富豪榜是一個捷徑。

香港的富豪排行榜全是重資產，在港元和美元掛鈎的情況下，緊抱着資產不放便可以享受美元霸權——美元貶值的紅利。香港市場細小和經營成本高昂，做生意是一種懲罰而不是獎賞，擁有資產便可以躺着也生利，何其令港人悲哀。

福布斯和胡潤富豪榜入場門檻高，但80後胡潤排行榜全是年輕人，全都不超過40歲，很多都是白手興家和沒有任何背景。他們全靠對市場敏銳的觸覺，和手機相關的軟件和技術，全部是輕資產行業。除了一個香港人汪滔的大疆無人機有真正的產品之外，全都是平台或服務提供者。

以榜首拼多多為例子，也是一個很簡單的概念。從前大媽也會集合多人去拼單，然後以大量採購的名義向供應商要求打折，只不過由大媽用電話或口頭聯繫，改成為電話Apps操作，不認識的人也可以拼單，原理就是那麼簡單。短短一年在美國上市的時間，市值已達400多億較百度還要大。原因是暫時未有盈利，不能以市盈率計算，夢想總比有實質盈利時好，因為有盈利即可以被人計算，完全沒有任何想像空間。

其他富豪以網上教育、智慧城市、抖音和發虛擬貨幣等成為榜中人，很多是受惠4G網絡速度的提升而進榜。今天，我們便要思考5G技術可以帶來甚麼便捷。筆者相信未來五年的富豪榜將會是雲端技術為主導，如線上對打的遊戲、無人駕駛和健康診斷等。讀者可多花些時間去參透未來商機何在。

江西財經大學客座教授及香港測量師 邵志堯

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