【市前重點睇】美股再破頂　英鎊企1.29水平

●美匯指數企97.65，離岸人民幣(CNH)曾跌至7.0101，港匯高見7.7859，美元兌日圓報109.39，歐元升上1.1092，英鎊低見1.2935。金價漲至1,485美元。布油企66.39美元，紐油見60.57美元。道指期貨上升。

-波音737 Max停飛危機加深，早前進一步宣布暫時停產，其行政總裁米倫伯格周一(23日)開市前宣布辭職，消息刺激該股股價全日急升2.91%，為道指表現最好的成分股。

-有報道指在美國上市的中國電商京東考慮分拆物流業務，集資最多100億美元。京東股價上漲2.69%，收報36.26美元。

●美國11月耐用品訂單減少2%，為今年5月以來新低，與預期的1.5%增幅背道而馳，扣除運輸設備後則無增長，亦差過預期增加0.2%。

●10年期美國國債孳息率報1.9294厘，升1.23點子。

●港股ADR指數收報27,897點，跌9點。

●即月恒生指數夜期收報27,882點，升26點，低水24點，成交10,905張。

●紐約期油收報每桶60.52美元，升8美仙或0.13%；布蘭特期油收報每桶66.39美元，升25美仙或0.38%。

●紐約期金收報每安士1,488.7美元，升7.8美元或0.5%，創自11月6日以來收市新高。

●電動車初創公司Rivian宣布，完成新一輪13億美元的融資，主要投資者包括基金公司T. Rowe Price、電商巨擘亞馬遜和車廠福特。

●內地快放水？國務院提到「降準」助中小企融資。

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