【股民熱話】港股聖誕新年禮物任你揀…
2019年12月24日 08:00
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今年對香港而言，實在係不平凡的一年，社會之動盪，經濟之委靡，令人既傷心又煩惱。好不容易終於到了12月的聖誕，意味今年已屆盡頭，期望禍去福來，香港人能再次發揮靈活變通，奮鬥耕耘的精神，把握經濟調整的機會，為經濟發展再創高峰作好準備，以迎接新周期的到臨。
目前，美股道指市盈率已經去到21倍，但港股市盈率才11至12倍，只要外圍繼續高企，港股大有追落後空間。不妨喺港股中，聖誕前揀定幾隻心水股押倉，當留份新年禮物畀自己，博農曆新年前可以收割過年！
筆者第一隻心水股，乃阿里巴巴(09988)，200元承接基本上已經得考驗，博美股一月效應再衝高，阿里股價反覆向230元推進，穿198元止蝕。
第二隻都係新經濟股，就係小米集團(01810)。老實講，論基本因素，呢隻股感覺有啲虛浮，但見近月北水積極吸納，且圖表走勢呈圓底回升，純綷順住資金流炒，短線調整若守得穩10元關，1月有機會再開轉快車，直指12元關，穿9.6元止蝕。
第三隻心水股乃友邦保險(01299)，近日股價回吐至80元邊。展望明年內地開放金融市場，將為外資金融企業帶來更大的發展空間。中國市場及友邦業務的重要增長引擎，呢隻股中短線皆宜，短線股價喺80元樓下，可逢低收集，料整固過後可再戰90元關。
講完三隻股膽，加多兩隻腳。第一隻係中國鐵塔(00788)，12月股價開始重新熱身，近日股價回軟，料喺1.6元水平整固過後，整裝待發，料可向1.85元水平進發，穿1.58元止蝕。第二隻係富智康(02038)，炒5G概念。近月除咗瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)股價做好之外，二、三線如丘鈦科技(01478)、通達集團(00698)皆見異動。富智康股價亦慢火煎魚，由0.9元水平升到上1.5元遇阻，由於1月兩岸會成市場焦點，呢隻股會有波幅，短線下一阻力在1.7元，回吐宜守1.45元。
東方產經專欄作者 帥哥
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