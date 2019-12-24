【股民熱話】港股聖誕新年禮物任你揀…

今年對香港而言，實在係不平凡的一年，社會之動盪，經濟之委靡，令人既傷心又煩惱。好不容易終於到了12月的聖誕，意味今年已屆盡頭，期望禍去福來，香港人能再次發揮靈活變通，奮鬥耕耘的精神，把握經濟調整的機會，為經濟發展再創高峰作好準備，以迎接新周期的到臨。

目前，美股道指市盈率已經去到21倍，但港股市盈率才11至12倍，只要外圍繼續高企，港股大有追落後空間。不妨喺港股中，聖誕前揀定幾隻心水股押倉，當留份新年禮物畀自己，博農曆新年前可以收割過年！

東方產經專欄作者 帥哥

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