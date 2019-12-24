【專家點評】中國銀河國際：內地用電增速回落有啟示…

根據國家發改委數據，2019年首十一個月全國全社會用電量按年增長4.5%，但單計11月份，用電增長略有回落，後續用電需求偏向樂觀。

從用電看，第一產業、第二產業、第三產業及居民用電量分別按年增長5.1%、3.1%、9.4%及5.7%；第三產業用電繼續保持較快增長。其中，11月全社會用電量按年增長4.7%，增速較10月份回落0.3個百分點。我們認為，2019年11月PMI達到50.2%，重回50榮枯線上。而且，11月份工業增加值增速為6.2%(按月增長1.5%)，製造業回暖迹象明顯，預計後續用電需求偏向樂觀。

11月份，火力發電增速放緩，水力發電降幅擴大，核電、風電增長加快。從發電規模看來，2019年11月，規模以上發電量為5,890億千瓦時，按年增長4.0%，增長速度與10月份持平。其中，火力發電按年增長4.4%，增幅較上月回落1.5個百分點；水力發電量下降6.4%，降幅擴大2.3個百分點，核電、風電分別增長14.9%及20.7%，增長較上月加快9.5及10.7個百分點；太陽能發電增長2.7%，增長較上月回落0.3個百分點。

截至2019年12月16日，秦皇島動力煤(Q5500)平倉價為每噸543元人民幣，每噸售價按年下跌66元人民幣，價格持續走低。截至2019年12月17日，6大發電集團煤炭庫存為1,621.5萬噸，庫存有所下降。展望後市，隨着動力煤量季到來，電廠庫存回落，加上春節臨近，預計動力煤價格短期內略有支持，或會保持平穩，但不改中長綫趨勢向下的大方向。

中國銀河國際

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