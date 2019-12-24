聖誕禮物送乜好？學股神送呢樣最實際...

平安夜仲未諗到送乜聖誕禮物好？可以參考股神巴菲特嘅做法，但就唔係人人都送得出啦。

究竟股神聖誕送乜東東畀屋企人？答案就係價值1萬美元(約7.8萬港元)嘅股票！除咗禮物，佢仲會附上一封信，寫明可以揀賣咗佢套現，亦可選擇繼續持有。

曾經係股神嘅「新抱仔」Mary Buffett近日接受傳媒訪問時透露，她自己選擇是將那些股票保留，再吼機會買入更多，因為她相信股神眼光，認為那些股份最終肯定會大升。但原來股神以前嘅聖誕禮物係每位屋企人獲贈1萬美元現金，不過由於家人好快將錢花光，其後才轉而送贈股票。

其實除了現金或股票外，為食嘅巴菲特亦會為親友送上糖果作為禮物，佢仲好鍾意送連身裙畀親友。報道指出，他於20世紀60年代期間，喜歡到服裝店Topps遞上列明其女性親友呎吋的清單，因為他喜歡親自為親友挑選衣服，而他所買下的衣服，她們都會穿出來。

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