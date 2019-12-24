港股跌至27800水平　騰訊友邦偏軟　阿里小米做好

平安夜只有半日市，投資者入市意欲薄弱，港股窄幅上落。恒生指數低開4點後一度倒升，暫跌過百點，於27,800點徘徊。國企指數跌30點，主板成交170億港元。

藍籌股表現乏善足陳，中國旺旺跌2%表現最差，由一年半高位回落。香港交易所跌1.2%。金沙中國升1.2%，是表現最佳藍籌。

重磅股方面，中國移動升0.5%撐市；友邦保險及騰訊偏軟；中國平安跌0.4%；滙豐控股跌0.5%；建設銀行跌0.7%。

阿里巴巴升0.8%，觸及210.2元的上市高位。小米集團及美團點評升2.3%及1.5%。計劃分拆雲業務的金山軟件飆3.3%。

二線手機設備股繼續炒落後，丘鈦科技、通達集團、比亞迪電子及中興通訊升1%至1.3%。舜宇光學及瑞聲科技跌1.1%及0.6%。

【09;20】重磅藍籌個別發展 阿里再戰210關

平安夜港股半日市，恒生指數低開4點，報27,901點；國企指數低開15點，報11,036點。

藍籌股個別發展，申洲國際跌1.3%表現最差；舜宇光學跌1.25緊隨其後。長實升1.2%，是表現最佳藍籌。

重磅股以中國平安及建設銀行跌0.4%表現較差；工商銀行跌0.3%；滙豐控股偏軟。騰訊升0.3%；友邦保險升0.4%；中國移動升1%。

阿里巴巴升0.6%報209.8港元；小米集團升0.6%，報10.3元；美團點評跌0.7%，再考驗「紅底」支持。

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