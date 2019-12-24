【外匯點評】陳正犖：歐股續升還看五大因素

歐洲股票今年首十一個月累升約兩成，貼近環球股票表現，我們認為還有潛在上升空間。歐股今年升勢未有大成交配合，來自機構投資者的資金或將顯著流入，主要受惠於五大因素。

首先，歐洲稍後一段時間無重大選舉。當然區內部分國家的聯合政府弱勢，我們最關注意大利情況，如果當地經濟向下，或會導致銀行業的脆弱暴露於人前。

第二，歐洲股票股息率平均達到3.4厘，債券孳息率方面，主權債息平均跌至負0.4厘，投資級別債券平均孳息僅0.5厘，比較之下，高下立見。

第三，歐洲央行行長拉加德，料無意改變歐洲央行偏鴿的貨幣政策立場，同時鼓勵具財政實力國家(例如德國、荷蘭及盧森堡)加大財政刺激措施。歐洲經濟增長預測僅約1%，明顯低於環球增長2.7%的預測，如果放鬆貨幣及財政政策效應傳導致實體經濟，未來幾個月經濟數據或有驚喜。

第四，歐洲企業盈利或見底回升，平均每股盈利增長或由今年的6%，加快至2020年的10%。

第五，歐洲股票估值並不昂貴，未來十二個月預測市盈率約16倍。價值型股票顯著跑輸一段較長時間，部分明年料提供吸引機會。歐洲價值型股票估值，平均較增長型股票折讓49%，加上其資產負債表較穩健，派息較高及現金流較強，相信將吸引資金換馬，當中金融股或最具價值，自8月低位累積反彈約兩成以來，股價仍較每股帳面值顯著折讓。

審視歐洲英國以外市場，我們偏好瑞士及德國股票，行業方面看好健康護理、汽車及銀行業股份，投資者亦可參考派息是否穩定增長及有否回購等主題作選股策略。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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