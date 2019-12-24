【專家點評】陳蓓敏：信利國際估值吸引
2019年12月24日 10:00
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美國華爾街在聖誕和新年假前，喜洋洋一片，特朗普也沾沾自喜，邀功一番。雖然彈劾總統動議於民主黨控制的眾議院通過，接下來仍需由共和黨控制的參議院審理，成功彈劾機會不大。美國三大指數皆創新高，平均年內漲幅逾三成。
恒指於28,000關口前呈現反覆，實屬正常，十二月內恒指已累升近2,000點升幅，相等7.6%進帳，250天線支持於27,500點。新一年尚有3個工作天，2019年驚濤駭浪式完結。恒指估計年內約有一成升幅，相較其他股票市場，屬落後表現。上周港股氣氛輕微向好下，富力(02777)和丘鈦科技(01478)皆有配股集資行動，共籌資約40億元。
踏入2020年，「5G」將成為年內被受注視的主題。已經有調查機構，估算5G在國內發展帶來商機，智能手機將有正面增長，行業競爭，手機售價難有誇張升幅。隨着5G技術普及，未來人工智能市場將被市場不斷重估。
有數據資訊公司估計，內地人工智能市場在未來三年內，涉及交易額可達200億美元。相關領頭羊已紛紛累升不少，近期作回調鞏固。信利(00732)主要從事製造及銷售液晶體顯示器產品及電子消費產品。首九個月，股東應佔溢利增長9.5倍至1.69億元。首11個月，未經審核綜合營業淨額約為202億元，按年升13.3%。現價估值吸引，建議候低吸納，目標價1.5元，止蝕位1.05元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082)
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