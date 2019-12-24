【專家點評】陳蓓敏：信利國際估值吸引

美國華爾街在聖誕和新年假前，喜洋洋一片，特朗普也沾沾自喜，邀功一番。雖然彈劾總統動議於民主黨控制的眾議院通過，接下來仍需由共和黨控制的參議院審理，成功彈劾機會不大。美國三大指數皆創新高，平均年內漲幅逾三成。

踏入2020年，「5G」將成為年內被受注視的主題。已經有調查機構，估算5G在國內發展帶來商機，智能手機將有正面增長，行業競爭，手機售價難有誇張升幅。隨着5G技術普及，未來人工智能市場將被市場不斷重估。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082)

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