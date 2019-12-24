【專家點評】中信銀行(國際)：日圓短期難以突破

日本央行維持貨幣政策不變，會後行長黑田東彥表示，負利率政策是作為一攬子貨幣寬鬆措施的一部分，而央行必須堅持2%的通脹目標，將繼續實施大規模貨幣寬鬆計劃，認為政府刺激計劃適宜。日本11月包括能源但扣除生鮮食品價格的核心消費物價指數(CPI)按年上升0.5%，符合市場預估。期內扣除生鮮食品和能源價格的CPI按年上升0.8%，創2016年4月以來最大升幅，利好日圓在109.65美元回升。

美國11月房屋開工較前月增長3.2%，經季節調整後按年為136.5萬戶，增幅超過預期，而建築許可急增至12年半高位。此外，美國上周申請失業金人數從兩年多的最高水平下跌，數據顯示就業市場依然強勁；而上周五公布的美國第三季GDP終值按年增長2.1%，與前值一致，確認美國經濟在本年底維持溫和擴張步伐，帶動美元指數上升至97.70。

美國總統特朗普稱與中國國家主席習近平「有很好的對話」，令中美貿易前景更明朗，又透露中國已開始大規模採購美國農產品，而美國財長姆紐欽表示，「非常有信心」中美可按照計劃簽定首階段貿易協議，在明年1月初落實簽署。日本政府再次向下修訂整體經濟評估，為今年以來第四次下調。儘管中美達成首階段貿易協議，但日本仍調降製造業產出評估。本周多國迎來聖誕節假期，匯市交投將會淡靜，日圓短期內只是維持在109區域上落。

中信銀行(國際)

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