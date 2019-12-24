發改委專家：料明年中國經濟增長約6%

內地媒體報道，國家發改委經濟研究所形勢室主任杜飛輪預測，2019年中國潛在經濟增長保持在6.2%，2020年預計為6%左右。

他表示，中國經濟長期穩中向好趨勢沒有改變，經濟基本面亦不會因為短期的經貿摩擦而切斷，所以下一步不需要那麽悲觀。中長期來看，中國經濟增長有五大機遇及三大挑戰。

五大機遇所指的分別是總體上仍處於和平發展的外部環境、新一輪科技革命和產業革命帶來的歷史性機遇、參與全球經濟治理體系變革的新機遇、需求結構升級帶來的新機遇、加快綠色發展的新機遇。

三大挑戰分別是國際經濟經貿規則變化帶來的挑戰、跨躍中等收入陷阱的挑戰，以及防範化財政金融領域風險與次生風險的挑戰。

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